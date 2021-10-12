Правила вступительной кампании-2022 не изменятся – Минобразования

Министерство образования заверяет, что правила вступительной кампании 2022 года существенно не изменятся.

"Для тех, кто будет поступать в 2022 году, пока ничего существенно не изменится. Может быть, за исключением расширения целевого набора. Возможно, будут некоторые льготы, в зависимости, как будет принят нормативный акт, расширены для участников олимпиад", - заявил министр образования Игорь Карпенко после совещания у Лукашенко, которого цитирует БелТА.

«В целом кодекс (об образовании – ред.) и правила приема концептуально поддержаны. Нам поручено в профильной комиссии в рамках рабочей группы еще раз посмотреть на кодекс при подготовке ко второму чтению. Есть некоторые технические правки, которые в ближайшее время мы отрегулируем. А в целом кодекс готов к рассмотрению. Правила приема фактически сегодня уже согласованы со всеми заинтересованными. И в ближайшее время будут внесены Лукашенко в виде соответствующего указа на подписание»,- также сообщил он.