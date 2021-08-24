В Беларуси объединят выпускные экзамены и ЦТ с 2023 года

Белорусские власти приняли решение об объединении с 2023 года формате централизованного тестирования и выпускных экзаменов в школе.

Объединение затронет только математику и белорусский/русский язык, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета.

"Для уменьшения нагрузки на выпускников, исключения субъективности при оценивании, а также для повышения качества школьного аттестата с 2023 года в 11-м классе предлагается введение национального государственного экзамена. Это предполагает проведение выпускных испытаний по математике и одному из государственных языков (по выбору) в формате централизованного тестирования», - сообщил Карпенко, которого цитирует БелТА.

По его словам, это предложение поддерживают 70% учителей и более 60% учеников и родителей.

Вместе с тем, планируется проведение в вузах внутреннего вступительного испытания по профильному предмету при отборе на целевую подготовку, а также на ряд отдельных специальностей с учетом среднего балла аттестата и обязательного наличия рекомендации педагогического совета учреждения образования или трудового коллектива.

"… сохранятся традиционные внутренние вступительные испытания на творческие специальности, сельскохозяйственные, физкультуры и спорта и иные, а также на сокращенную форму обучения для выпускников колледжей. Планируем предоставление льгот при поступлении в вузы как победителям, так и участникам заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам", - проинформировал чиновник.

Для отбора наиболее подготовленных абитуриентов предлагается проводить внутриуниверситетские олимпиады в ведущих университетах, победители которых будут также поступать на льготных условиях.

Карпенко отметил, что эти предложения закреплены в проекте указа, касающемся правил поступления в вузы и ссузы.