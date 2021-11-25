СК Беларуси сообщил о мигрантах с переломами ног

Следственный комитет Беларуси сообщил, что еще 21 ноября на одном из участков пограничной заставы «Песчатка» Каменецкого района была обнаружена группа обессиленных и измученных мигрантов.

«При первоначальном медицинском осмотре медиками у 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака обнаружены переломы костей ног», - говорится в сообщении СК РБ.

«Со слов пострадавших стало известно, что они находились в составе группы на территории Польши. Там они были задержаны местными пограничниками, которые избили их и выдворили в Республику Беларусь. На территории нашей страны пострадавшие были обнаружены сотрудниками Госпогранкомитета», - сказано в сообщении.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое их них госпитализированы с тяжелыми травмами.