Власти Беларуси озаботились правами несовершеннолетних трудящихся-эмигрантов

Нижняя палата парламента Беларуси во втором чтении приняла поправки в закон «О внешней трудовой миграции», в который ко второму чтению поступило более 40 замечаний и предложений.

«В ходе доработки проекта закона ко второму чтению были скорректированы отдельные термины, используемые в проекте Закона, и их определения, включая термины «высококвалифицированный работник», «договор о содействии в трудоустройстве», «договор о трудоустройстве».

Расширен перечень иностранцев, на которых не распространяется сфера действия настоящего закона.

«В данный перечень предлагается включить иностранцев, желающих трудоустроиться в Беларуси, будучи творческими работниками, работниками культуры, техническими специалистами, приглашенными государственными организациями культуры для реализации культурных проектов. Также применение этой нормы предлагается в отношении иностранцев, являющихся профессиональными тренерами, осуществляющими спортивную подготовку профессиональных спортсменов (команд спортсменов)», - говорится в комментарии.

Предлагается дополнить полномочия Лукашенко в части определения особенностей регулирования отношений в области внешней трудовой миграции.

Предусматривается закрепить новое положение, регулирующее особенности трудоустройства за пределами Республики Беларусь несовершеннолетних трудящихся-эмигрантов.

«В отношении данной категории граждан, находящихся за пределами Республики Беларусь без родителей (иных законных представителей), органы дипломатической службы будут осуществлять контроль за условиями их пребывания в государстве трудоустройства, а также защиту их прав, свобод и законных интересов», - сказано в комментарии.

Проектом также предусмотрено, что перечень мер по контролю за условиями пребывания и защите прав, свобод и законных интересов указанных несовершеннолетних трудящихся-эмигрантов, а также порядок реализации таких мер будут устанавливаться Министерством внутренних дел совместно с Министерством иностранных дел.