МВД: 118 мигрантов улетели из Беларуси самостоятельно

МВД Беларуси сообщило, что в минувший понедельник 118 мигрантов покинули Беларусь в индивидуальном порядке.

"Каждый день лицам, которые обращаются в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о репатриации, мы оформляем соответствующие документы. Только на вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск. Они вылетели вчера вечером в индивидуальном порядке», - сообщил сегодня начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Он также проинформировал о том, что совместно с МОМ и УВКБ ООН вырабатываются меры по возвращению мигрантов с границы.

"В настоящее время на территории Беларуси находятся представители Международной организации по миграции, представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые проводят целый ряд встреч с республиканскими органами государственного управления, где вырабатываются совместные шаги по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе", - сказал Алексей Бегун.

По его словам, стороны будут вырабатывать совместные меры по возвращению лиц, которые ходатайствуют о возвращении на родину, "а также по урегулированию их правового статуса, возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять".