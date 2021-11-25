Последнее обновление: 25.11.2021 10:33

Около 700 курдских мигрантов хотят вернуться домой из Беларуси

Около 700 заявлений о добровольном возвращении мигрантов, застрявших в Беларуси, были получены Региональным правительством Курдистана (КРГ).

Об этом 24 ноября сообщил пресс-секретарь КРГ Джутияр Адиль, передает Kurdistan.ru.

"700 иммигрантов зарегистрировали свои имена для добровольного возвращения в Курдистан", - сказал пресс-секретарь на пресс-конференции, состоявшейся после заседания кабинета министров в среду.

Он также отметил, что КРГ продолжает сотрудничать с федеральным правительством Ирака, европейскими странами и различными организациями, чтобы решить проблему мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей.

На еженедельном заседании Совета министров Курдистана обсуждался в том числе вопрос курдских мигрантов на границах ЕС. Глава департамента внешних связей КРГ представил отчет о положении мигрантов, и об усилиях по разрешению миграционного кризиса и возвращению людей в Курдистан.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование