Последнее обновление: 24.12.2019 11:12

В Минской области трудятся не менее 7 тыс. китайцев

В Минской области трудятся около 7 тыс. китайцев, которые оформлены легально, сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

По его словам, около 5 тыс. китайцев трудоустроены в парке «Великий камень».

"Только на территории Минской области у нас 500 организаций, которые вправе трудоустраивать граждан. Это опять же к "Великому камню", который находится на территории Смолевичского района, там трудятся гости из Поднебесной. Уже достигли рекордной отметки в 5 тысяч человек, которые работают у нас", - цитирует Чеботарева Sputnik.by.

Также в Пуховичском районе в Белорусской национальной биотехнической корпорации трудятся около 2 тысяч иностранных граждан, преимущественно, из Китая.

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