Лукашенко: Беларусь будет принимать меры, чтобы удержать врачей в стране

Белорусские власти будут принимать меры, препятствующие миграции медработников, в частности, в соседнюю Польшу, где планируется принимать на работу граждан из-за пределов ЕС без нострификации диплома.

Об этом сказал Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

"Нас это волнует, но не напрягает… …может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о решении Польши, он сказал, что эту страну многие часто ставят в пример Беларуси, и не только оппозиционеры.

"Но если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой "диктатурой"? Вы хорошо развиваетесь - пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские", - не уловил Лукашенко сути проблемы с врачами в Польше.

Вместе с тем, он сказал, что власти Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

"Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми. И кое-что потом мы абсолютно на международных принципах сделаем для того, чтобы люди здесь работали. Надо строить такие так называемые общежития для врачей, медсестер, для тех, кто работает в больницах. Это будет очень сильно привязывать человека к этой земле", - продолжил Лукашенко.

По его словам, высококвалифицированные врачи в РНПЦ онкологии получают несколько тысяч долларов. "Но это высококлассные специалисты. Так и должно быть. Если ты занимаешься полезной для практики наукой, если ты высокотехнологичный хирург, ты должен получать немало. Но и обычные врачи, младший медицинский персонал должны получать приемлемую зарплату», - заключил Лукашенко.