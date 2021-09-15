Последнее обновление: 15.09.2021 19:39

В Беларуси расширен список пунктов пропуска для безвизового въезда

Белорусские власти заметно расширили перечень пунктов пропуска через госграницу для безвизового въезда в Беларусь и выезда за ее пределы, следует из указа №345 от 14 сентября 2021 года.

Согласно документу, иностранные граждане, временное пребывание которых на территории Республики Беларусь не превышает тридцати суток со дня въезда, могут без визы въехать в страну через Национальный аэропорт Минск, а также аэропорты Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева.

Ранее указанный порядок распространялся только на граждан, пересекающих Государственную границу Республики Беларусь через Национальный аэропорт Минск.

Указом также утвержден перечень государств, в отношении граждан которых устанавливается безвизовый порядок въезда и выезда.

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