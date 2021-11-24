SpaceX отправила в космос DART для столкновения с астероидом

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом для защиты планеты от астероидов на борту стартовала с базы Космических сил Ванденберг в штате Калифорния в США.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств США (NASA), передает РБК.

Запуск осуществлен в рамках проекта DART — программы проверки технологий по предотвращению столкновения опасного астероида с Землей.

Цель ракеты — за год достичь двойного астероида Дидимос — Диморфос, который вращается вокруг Солнца вместе с Землей, чтобы изменить траекторию его полета. Космический корабль DART отделился от второй ступени Falcon 9 спустя 55 минут и скоро переориентируется на Солнце. Полет является испытательным.

О планах протестировать проектный корабль NASA сообщило ранее, 24 ноября. «Проект DART станет первой демонстрацией техники кинетического ударного механизма, позволяющей изменить движение астероида в космосе», — говорили в NASA.

Согласно расчетам компании, после выхода в открытый космос и отделения от ракеты-носителя космический корабль DART должен развернуть солнечные батареи, сблизиться с астероидом Дидимос — Диморфос и столкнуться с меньшим из них — Диморфосом — на скорости примерно в 24 тыс. км/ч осенью 2022 года.