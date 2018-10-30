Аппарат NASA приблизился к Солнцу на рекордно малое расстояние

Космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Parker Solar Probe установил новый рекорд по приближению к Солнцу. Об этом сообщает американское ведомство на сайте.

"Parker Solar Probe установил новый рекорд относительно самого близкого подхода к Солнцу в качестве объекта, сделанного человеком", - говорится в сообщении.

В NASA отметили, что 29 октября космический аппарат побил предыдущий рекорд по приближению к Солнцу на расстоянии в 26,55 миллиона миль, установленный немецко-американским космическим аппаратом Helios 2 в апреле 1976 года.

Отмечается, что в настоящее время миссия Parker Solar Probe продолжается, а сам аппарат и далее будет приближаться к Солнцу.

Ожидается, что в 2024 году он максимально "подойдет" к Солнцу на расстоянии в 3,83 миллиона миль.

В американском ведомстве также ожидают, что космический аппарат побьет рекорд относительно скорости движения, с которой он приближается к Солнцу. Предыдущий рекорд был также установлен аппаратом Helios 2 в апреле 1976 года. Его скорость составляла 153,454 мили в час.