NASA заявило о подготовке миссии для поиска жизни на Венере

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает проекты двух научных миссий на планеты Солнечной системы, одна из которых отправится на Венеру для поиска следов жизни на планете.

Окончательное одобрение проекты должны получить к апрелю 2021 года, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Речь идет о миссиях DAVINCI+ и VERITAS, которые в феврале вошли в шорт-лист отобранных руководством NASA проектов в рамках конкурса малых космических миссий на получение гранта в $500 млн.

Американский астробиолог Дэвид Гринспун назвал проект DAVINCI+ самым логичным вариантом для проверки наличия жизни на Венере. «DAVINCI — это самый логичный вариант, если вы хотите проверить это. Потому что для того, чтобы проверить это, нужно отправиться туда и посмотреть, что происходит в атмосфере», — сказал он.

DAVINCI+ представляет собой спускаемый аппарат для изучения атмосферы планеты. Миссия VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) призвана картировать поверхность Венеры для лучшего понимания геологической истории планеты и получения ответа на вопрос о причинах ее кардинальных отличий от Земли. Карта будет построена при помощи радара, установленного на орбитальном аппарате.

Венера попала в фокус общественного внимания после публикации 14 сентября в журнале Nature Astronomy результатов исследования группы астрономов во главе с Джейн Гривз из Кардиффского университета. Они обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности.