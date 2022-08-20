NASA назвало возможные места высадки астронавтов на Луну в 2025 году

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало список 13 областей Южного полюса Луны для высадки астронавтов в 2025 году в рамках лунной программы США Artemis.

Согласно сообщению на сайте NASA, управление отобрало в качестве возможных мест посадки ракеты Starship HLS следующие области: возвышенность рядом с кратером Шеклтон, край кратера Фаустини, два края кратера Де Герлах, хребет, соединяющий кратеры Шеклтон и де Герлах, и прилегающая к нему область, кратер Хауорт, края кратера Нобиле, край кратера Амундсен, плато Лейбниц Бета, массив де Герлах-Кохера и массив Малаперта, передает Интерфакс.

По данным американского космического ведомства, каждая выбранная область имеет площадь около 15x15 км. Все "кандидаты" расположены в пределах шести градусов широты от Южного полюса Луны и обладают различными геологическими особенностями. Ракета для высадки астронавтов Starship HLS сможет прилуниться в одной из них в рамках всех потенциальных вариантов старта миссии Artemis 3.

Для отбора мест посадки команда учёных и инженеров NASA проанализировала данные о Южном полюсе, полученные орбитальным аппаратом Lunar Reconnaissance Oribter, и накопленные за десятилетия научные публикации. Также при выборе мест учитывались критерии, необходимые для безопасной посадки: рельеф местности, возможность связи с Землёй, освещённость и возможности ракеты-носителя Space Launch System (SLS), космического транспортного корабля Orion и модификация ракеты Starship для высадки астронавтов на поверхности Луны и Марсе.

Южный полюс Луны был выбран из-за нахождения на нём областей вечной тени, которые, по мнению учёных, обладают богатыми залежами ресурсов и неисследованным людьми рельефом.

Старт миссии Artemis 3, в ходе которой американские астронавты впервые с 1972 года высадятся на поверхности Луны, запланирован на 2025 год. Космический корабль Orion с астронавтами на борту будет запущен с помощью ракеты-носителя Space Launch System со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Отделившись от SLS корабль должен выйти на лунную орбиту, где состыкуется с ракетой компании SpaceX Starship HLS. Два члена экипажа перейдут на борт ракеты и совершат посадку на поверхности Луны.

В рамках миссии Artemis 3 астронавты высадятся максимально близко к области вечной тени, выйдут на поверхность Луны, соберут образцы грунта и проведут их научный анализ, чтобы получить данные о глубине залегания, распределении и составе подповерхностных льдов. Миссия на лунной поверхности продлится шесть с половиной дней.