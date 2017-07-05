NASA создает уникальную технологию "космической" защиты Земли

NASA планирует протестировать технологию, которая позволит защитить Землю от столкновения с астероидами.

В NASA есть прогресс в разработке плана создания космического корабля размером с холодильник, способного отталкивать астероиды и предотвращать их столкновение с Землей, сообщает издание Phys.org.

Как отмечается, технология использует метод кинетического удара, то есть будет поражать астероид, чтобы изменить его орбиту. Этот небольшой толчок позволит со временем сбить астероид с его курса до планеты. Столкновение астероида с кораблем позволит несколько изменить скорость небесного тела, однако будет происходить задолго до прогнозируемого удара.

Первое испытание технологии запланировано на 2024 год.