NASA отложило запуск ракеты к Луне

NASA объявило о переносе запуска двухступенчатой ракеты-носителя Space Launch System - самого мощного аппарата, который когда-либо был разработан американским космическим агентством.

Причиной переноса в NASA назвали проблемы с протечкой двигателя, которую сейчас “нельзя устранить».

Представитель NASA заявил, что следующая попытка запуска будет осуществлена не раньше 2 сентября. Затем, у NASA будет возможность отправить SLS к Луне 5 сентября.

Ракета Space Launch System – основа проекта Artemis, подразумевающего возвращение людей на поверхность Луны после 50-летнего отсутствия.