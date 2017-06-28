NASA отправит корабль Parker Solar Probe на орбиту Солнца

NASA отправит на орбиту Солнца аппарат Parker Solar Probe. Это будет первый в истории космический корабль, который смог попасть в коронарную область Солнца, сообщает "Популярная механика".

«Часть демонстрационного финансирования технологий NASA была использована APL и нашими партнерами в UTAS для изучения различных хладагентов… Но для диапазона температур, который нам требовался (от 10°С до 125°С) из-за многочисленных ограничений именно вода стала отличным решением», - рассказывает Мэри Локвуд, инженер систем космических аппаратов Parker Solar Probe Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL).

Чтобы повысить температуру кипения воды выше отметки в 125°С, она будет находиться под давлением, а процесс деионизации будет лишать воду любых минералов, которые могли бы оказать негативное воздействие на работу системы. Хотя TPS будет нагреваться до 1370°С, система охлаждения предназначена для поддержания солнечных панелей на функциональном уровне при нагреве в 182°С или ниже. Пролетая сквозь атмосферу Солнца, панели будут получать в 25 раз больше солнечной энергии, чем на орбите Земли.

NASA ожидает, что во время солнечного рейса зонд будет находиться в пределах 6 миллионов километров от поверхности Солнца. Специальный щит, ширина которого составляет 2,4 метра, называется системой тепловой защиты (TPS) и будет защищать большую часть компонентов космического корабля от основного теплового излучения. Тем не менее, солнечные панели корабля тоже будут подвержены воздействию тепла и потребуют надежной системы охлаждения.

Сложность миссии потребует от Parker Solar Probe автоматически сдвигаться и настраиваться, чтобы TPS находился в правильном положении для защиты корабля. По словам Локвуд, даже изменение угла наклона солнечных панелей по сравнению с Солнцем потребовало бы увеличить степень охлаждения на 35%.

«Невозможно сделать эти корректировки с Земли, а это значит, что система должна сама координировать свои действия… APL разработала множество систем, включая управление углом наклона, систему пилотирования и электропитания, автономное программное обеспечение полета, которые работают в связке с системой охлаждения солнечной батареи» , - объясняет Локвуд.

Предполагается, что солнечный зонд Parker станет одним из самых автономных космических аппаратов, когда-либо выпущенных в космос.

Новый солнечный космический корабль NASA будет наблюдать за тем, как энергия и тепло движутся через солнечную корону, а также исследует поведение солнечного ветра и энергичных солнечных частиц. Это важно, поскольку солнечный ветер может разрушить спутники и повлиять на электрические сети на Земле. «Мы должны понимать эту космическую среду, так же, как моряки знают океан», - заявляет NASA на сайте Parker Solar Probe.