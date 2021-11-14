Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 627478 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 ноября 2021 года выросло до 627478 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 4848 человек.

Выздоровели и выписаны 607623 (+2915) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4848 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1886 человек (6,68% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10039297 (+28222) тестов на коронавирус.