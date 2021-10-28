Минздрав РБ мечтает вакцинировать 5 млн. человек до конца года, не говорит чем

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня заявил о планах или предположениях ведомства вакцинировать до конца текущего года 5 млн. человек.

С начала вакцинации в Беларуси вакцинировано с учетом вторых дох всего лишь 2,1 млн. человек, плюс еще 800 тыс. получили первую дозу вакцины. Каким образом Минздрав за 2 оставшихся до конца месяца вакцинирует 2,9 млн.человек, Пиневич не уточнил.

С его слов, также не совсем понятно, чем Минздрав будет вакцинировать такое число людей.

«В обороте сейчас находится миллион доз первых компонентов различных вакцин, также мы планируем получить еще поставку. Таким образом, предполагаю, что к окончанию этого года мы будем иметь цифру в 5 миллионов вакцинированных. Это позволит нам остановить эпидпроцесс», - заявил сегодня Пиневич.

Он не сказал, из какой страны и в каком количестве Минздрав ожидает поставку. При этом Пиневич утверждает, что в стране нет проблем с китайской вакциной, которой нет.

«Что касается китайской вакцины, она сейчас в большей степени направлена на прививку беременных и кормящих мам», --заявил чиновник.

В начале сентября Беларусь получила 1,5 млн. доз китайской вакцины, что позволяет вакцинировать 750 тыс. человек. В первой декаде октября поликлиники и пункты вакцинации перестали предлагать китайскую вакцину, поскольку она закончилась (кроме зарезервированных вторых доз).

«Она есть, направлена в регионы. Проблем с китайской вакциной нет», - утверждает чиновник.

Накануне, «беглые» лидеры демократических сил предложили Минздраву бесплатную поставку 1 млн. доз европейской вакцины. Минздрав ничего не ответил на это предложение.