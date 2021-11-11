В мире число заражений коронавирусом превысило 252,17 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 252178495 (+621150 сутки) по данным Worldometer на 9:20 11 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5089307 (+9525) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 18840520 (+118619) человек, из них 77050 (+569) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 228248668 (+493006) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47647745 (+94376) случаями заражения, Индия – 34401670 (+14884), Бразилия – 21911382 (+14357), Великобритания – 9406001 (+39329) и Россия – 8911713 (+38058). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 94376, Германия – 45416, Великобритания – 39329, Россия – 38058, Турция – 27259. Беларусь (1989) – на 42 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 780236, Бразилия – 610080, Индия – 462189, Мексика – 290110 и Россия – 250454. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1493, Россия – 1239, Украина – 815, Румыния – 397, Индия – 362. Беларусь – на 55 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 619708 случаев заражения коронавирусом и 4789 смертей.