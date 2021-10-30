В мире число заражений коронавирусом превысило 246,75 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 246759134 (+479988 сутки) по данным Worldometer на 8:07 30 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5004474 (+7994) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18200953 (+79833) человека, из них 74861 (-238) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 223553707 (+392161) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46771979 (+80469) случаями заражения, Индия – 34259719 (+14189), Бразилия – 21793401 (+11965), Великобритания – 8979236 (+43467) и Россия – 8432546 (+39849). Беларусь – на 53 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 80469, Великобритания – 43467, Россия – 39849, Украина – 26870, Турция – 24409. Беларусь (1988) – на 41 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 765722, Бразилия – 607504, Индия – 457773, Мексика – 287631 и Россия – 236220. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1556, Россия – 1163, Украина – 648, Индия – 552, Румыния – 480. Беларусь – на 51 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 596191 случай заражения коронавирусом и 4596 смертей.