Последнее обновление: 22.10.2021 08:30

Минздрав РБ потребовал подписывать отказ от вакцинации против коронавируса

Беларусам отныне придется ставить свою подпись под отказом от вакцинации против коронавируса, следует из постановления Минздрава РБ №109 от 11 октября 2021 года.

«…при отказе пациента от проведения профилактической прививки лечащим врачом должны быть разъяснены в доступной форме возможные последствия отказа от профилактической прививки. Отказ от профилактической прививки оформляется записью в медицинских документах пациента и подписывается пациентом и лечащим врачом», - говорится в документе.

Этим же документом вакцинация против коронавируса включена в Национальный календарь прививок для "лиц в возрасте 18 лет и старше".

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