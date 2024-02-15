Последнее обновление: 15.02.2024 18:11

Электропотребление в Беларуси в 2023 году выросло на 6,6%

Электропотребления в Беларуси по итогам 2023 года составило 41,1 млрд. кВтч и выросло на 6,6% по сравнению с 2022 годом, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«Рост обеспечен как реальным сектором экономики, так и населением. В частности, электропотребление для нужд отопления и горячего водоснабжения увеличилось в 1,4 раза», - сказано в сообщении.

БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока выработала 25 млрд. кВтч электроэнергии,

«Это позволило заместить 6,7 млрд. куб м. природного газа», - говорится в сообщении

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование