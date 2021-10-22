Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 582111 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 октября 2021 года выросло до 582111 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4482 человек.

Выздоровели и выписаны 554449 (+2034) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4482 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2082 человека (4,9% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9294649 (+42506) тестов на коронавирус.