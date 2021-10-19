Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 575856 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 октября 2021 года выросло до 575856 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4432 человек.

Выздоровели и выписаны 547949 (+1534) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4432 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1913 человека (13,3% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9157706 (+14379) тестов на коронавирус.