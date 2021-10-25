Последнее обновление: 25.10.2021 15:08

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 588231 человека

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 октября 2021 года выросло до 588231 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4530 человек.

Выздоровели и выписаны 560343 (+1493) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4530 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1997 человек (7,75% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9403213 (+25761) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование