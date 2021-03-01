Последнее обновление: 01.03.2021 15:41

Транснефть в марте поставит 1,24 млн тонн нефти на НПЗ Беларуси

Прокачка нефти на белорусские НПЗ по трубопроводу "Транснефть" в марте составит 1,24 млн тонн, сообщил сегодня официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Всего, Транснефть планирует в марте прокачать 34,665 млн тонн нефти, из них 2,73 млн тонн будут прокачаны по трубопроводу "Дружба", еще 8,445 млн тонн нефти будут отгружены из портов.

Отгрузка нефтепродуктов из российских портов на экспорт в марте запланирована на уровне февраля - 2,267 млн тонн. В феврале 2021 года отгрузка дизельного топлива класса 5 снизилась на 3,2% в сравнении с февралем 2020 года.

В феврале поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" упали на 36,8% до 2,556 млн тонн.

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