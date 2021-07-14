Последнее обновление: 14.07.2021 12:11

В результате ЧП погибла сотрудник канализационной станции в Бресте, пострадали медики

Следственный комитет РБ устанавливает обстоятельства отравления сероводородом в Бресте в помещении канализационной̆ насосной̆ станции, расположенной на территории Брестской областной клинической больницы.

По данным следствия, 40-летняя жительница Бреста работала в помещении станции. Около 19 часов коллеги не смогли с ней связаться, в связи с чем один из работников направился в рабочее помещение женщины, где обнаружил её без сознания и обратился за помощью к медикам.

Прибывшие по вызову 22-летняя медсестра и 33-летний врач также потеряли сознание во время оказания помощи в помещении станции.

Все пострадавшие извлечены из канализационной̆ станции сотрудниками МЧС и госпитализированы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работница насосной̆ станции скончалась.

«Предварительная причина произошедшего – утечка неизвестного отравляющего вещества (газа)», - говорится в сообщении.

По данным Минздрава РБ, врач приемного отделения и медицинская сестра, которые оказывали помощь пострадавшей сотруднице ГП «Брестводоканал» сейчас находятся в реанимационном отделении. Состояние медицинских работников стабильно тяжелое.

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