Последнее обновление: 31.05.2021 10:10

В Минске «заминировали» несколько школ

Руководство нескольких школ Минска сегодня получило по электронной почте сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

В результате получившие угрозы школы были оцеплены, что привело к срыву проходящих сегодня в учреждениях образования традиционных линеек «Последний звонок».

«На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Напомним, ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились», - сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В соцсетях сообщают о том, что сообщения о мнировании получили школы в Калинковичах, Сморгони и других регионах страны.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование