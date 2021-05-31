В Минске «заминировали» несколько школ

Руководство нескольких школ Минска сегодня получило по электронной почте сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

В результате получившие угрозы школы были оцеплены, что привело к срыву проходящих сегодня в учреждениях образования традиционных линеек «Последний звонок».

«На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Напомним, ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились», - сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В соцсетях сообщают о том, что сообщения о мнировании получили школы в Калинковичах, Сморгони и других регионах страны.