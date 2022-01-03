МВД Беларуси замалчивает смерть человека в Речице

МВД Беларуси решило по возможности замалчивать как собственно факт смерти Дмитрия Усхопова в Речице, так и подробности этой трагедии, произошедшей в новогоднюю ночь.

Как сообщалось, Дмитрий Усхопов в канун Нового года был задержан на остановке общественного транспорта в Речице в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в Речицкий РОВД, а спустя пару часов передан медикам в состоянии клинической смерти и с видимыми повреждениями на теле.

На прошедшем сегодня брифинге в Национальном пресс-центре начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя в отчете о том, как в стране прошла новогодняя ночь, забыл упомянуть о смерти человека в Речице.

«В целом новогодняя ночь прошла спокойно, задачи по охране правопорядка органы внутренних дел выполнили, МВД еще раз благодарит граждан за понимание и культурное поведение», — сказал Купченя, сообщив о редких фактах мелких правонарушений и легких травм от пиротехники.

Присутствовавшие на брифинге представители СМИ вопрос о смерти в Речице не задали. Но тему пришлось поднять, поскольку на email центра поступили несколько вопросов о событиях в Речице, которые модератор объединил в один.

«Событие в Речице, связанное с задержанием и доставлением гражданина, которых находился в сильной степени опьянения, действительно имело место. Гражданин оказал неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. Сотрудники действовали в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время по факту смерти гражданина подразделением Следственного комитета проводится проверка, назначены необходимые экспертизы», - до минимума ограничил представитель МВД выдачу информации в эфир.