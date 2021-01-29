Последнее обновление: 29.01.2021 14:06

МАРТ РБ подтвердил договоренность с РФ о повышении тарифа на транзит нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ подтвердило, что Беларуси не удалось продавить повышение тарифа на транзитную прокачку российской нефти на 24,5%.

Согласно постановлению ведомства №6 от 22 января 2021 года, с 1 февраля тариф повышается на 6,6%. Такая величина повышения предусмотрена утвержденной РБ и РФ методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным нефтепроводам.

«Для компенсации недополученных доходов в целом за 2020 год ОАО «Гомельтранснефть Дружба» было предложено осуществить в 2021 году увеличение тарифов на услуги по транспортировке нефти на 24,5 %. Ввиду отсутствия заинтересованности у российской стороны… взаимоприемлемого решения относительно роста тарифов не удалось достичь ни между транспортирующими организациями, ни на уровне уполномоченных органов», - говорится в сообщении МАРТ.

В этой связи расчет процента роста рассматриваемых тарифов осуществлен в соответствии с гарантированным механизмом установления тарифов на услуги по транспортировке нефти, предусмотренным методикой: среднегодовой индекс потребительских цен в РФ на 2021 год увеличенный не более чем на 3 процентных пункта.

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