Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 416275 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 июня 2021 года выросло до 416275 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3132 человек.

Выздоровели и выписаны 408878 (+375) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3132 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 495 человек (4,15% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6776648 (+11905) тестов на коронавирус.