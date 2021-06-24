Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 413139 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 июня 2021 года выросло до 413139 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3082 человек.

Выздоровели и выписаны 405909 (+864) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3082 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 786 человек (4,49% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6704014 (+17493) тестов на коронавирус.