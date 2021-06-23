Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 412353 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 июня 2021 года выросло до 412353 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3072 человек.

Выздоровели и выписаны 405045 (+805) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3072 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 802 человека (4,18% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6686521 (+19176) тест на коронавирус.