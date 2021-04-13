В Беларуси началась третья волна коронавируса. Это признал Минздрав.

«Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения. По данным дозорного эпидемиологического слежения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 к.н. 2021 г. составила 11,9%», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим, сообщает Минздрав, санитарно-эпидемиологическая служба страны активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов I уровня. Также в центре внимания специалистов - контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Техническим специалистам поставлена задача - перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств.

Минздрав рекомендует сократить контакты вне бытовых условий - в магазинах, транспорте, других общественных местах.

Сейчас в стране продолжается поэтапная работа по вакцинации населения. На 12 апреля количество привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами – 41 688 человек.

В Минздраве напомнили, что при значительном ухудшении физического состояния, включая повышение температуры, кашель, одышку, головную боль, отсутствие вкуса или запаха, необходимо обратиться в поликлинику или вызвать бригаду скорой помощи.