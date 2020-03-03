В Беларуси подтвержден ﻿﻿4 случай заражения коронавирусом

В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сейчас полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси. Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса.

Таким образом подтверждено 4 случая инфицирования. Ещё 2 теста, пациентов относящихся к контакту 1-го уровня предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования рекомендованными ВОЗ. Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно. Все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса.

Всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тыс. тестов.