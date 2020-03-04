14,5 человек в Беларуси находятся под наблюдением из-за коронавируса

4 марта в Минске состоялся брифинг по ситуации с коронавирусом в Беларуси. В брифинге приняли участие заместитель Министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, заместитель Министра здравоохранения Наталья Жукова, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

В ходе брифинга главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова сообщила, что под наблюдением медиков из-за коронавирусной инфекции находятся порядка 14,5 тысячи человек.

"Все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии, практически бессимптомное течение заболевания. При этом я хочу отметить, что система здравоохранения при получении ситуации в мире предприняла ряд мер направленных на раннее выявление всех тех, кто может являться носителем или находиться в стадии предзаболевания", - сообщила Жукова. Кроме шестерых зараженных это круг их общения и люди, которые возвращаются из эпидемиологически опасных стран.

"Нет необходимости принимать избыточные ограничительные меры", - сказала Наталья Жукова. В частности, министерство не планирует поднимать вопрос о закрытии границ.