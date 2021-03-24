Последнее обновление: 24.03.2021 17:16

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 313 852 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 марта 2021 года выросло до 33852 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2184 человек.

Выздоровели и выписаны 304477 (+1447) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2184 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1378 человек (7.45% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 253 173 (+18507) тест на коронавирус.

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