Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 304146 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 марта 2021 года выросло до 304146 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2112 человек.

Выздоровели и выписаны 294878 (+735) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2112 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 876 человек (10,45% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5122091 (+8232) тестов на коронавирус.