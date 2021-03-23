Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 312 474 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 марта 2021 года выросло до 312474 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2175 человек.

Выздоровели и выписаны 303030 (+862) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1046 человек (12,65% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 234 666 (+8267) тест на коронавирус.