В мире число заражений коронавирусом превысило 79,76 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 79764330 (+706714 за сутки) по данным Worldometer на 10:29 25 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1749893 (+12142) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 21858334 (+187406) человека, из них 106272 (-214) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 56156103 (+507166) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 19111326 (+193030) случаями заражения, Индия – 10147468 (+23924), Бразилия – 7425593 (+58916), Россия – 2963688 (+29935) и Франция – 2527509 (+21634). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 193030, Бразилия – 58916, Великобритания – 39036, Россия – 29935, Германия – 26418. Беларусь (1917) – на 42 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 337066, Бразилия – 190032, Индия – 147128, Мексика – 120311 и Италия – 70900. Беларусь – на 74 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2835, Мексика – 816, Бразилия – 768, Россия – 635, Великобритания – 574. Беларусь – на 67 (+10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 18113 случаев заражения коронавирусом и 1358 смертей.