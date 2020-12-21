В мире число заражений коронавирусом превысило 77,12 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 77172373 (+536968 за сутки) по данным Worldometer на 8:54 21 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1699644 (+7569) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 21383049 (+198148) человек, из них 106313 (-66) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 54089680 (+331251) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 18267579 (+183223) случаями заражения, Индия – 10056248 (+24589), Бразилия – 7238600 (+25445), Россия – 2848377 (+28948) и Франция – 2473354 (+12799). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 183223, Великобритания – 35928, Россия – 28948, Бразилия – 25445, Индия – 24589. Беларусь (194) – на 46 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 324869, Бразилия – 186773, Индия – 145843, Мексика – 117876 и Италия – 68799. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1414, Мексика – 627, Россия – 511, Бразилия – 417, Италия – 352. Беларусь – на 66 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 173523 случая заражения коронавирусом и 1324 смерти.