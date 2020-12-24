В мире число заражений коронавирусом превысило 79,05 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 79057616 (+690908 за сутки) по данным Worldometer на 8:40 24 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1737751 (+13701) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 21670928 (+157236) человек, из них 106486 (+101) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 55648937 (+519971) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 18917152 (+232342) случаями заражения, Индия – 10123544 (+24236), Бразилия – 7366677 (+46657), Россия – 2933753 (+27250) и Франция – 2505875 (+14929). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 232342, Бразилия – 46657, Великобритания – 39237, Германия – 31297, Россия – 27250. Беларусь (1922) – на 43 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 334218, Бразилия – 189264, Индия – 146778, Мексика – 119495 и Италия – 70395. Беларусь – на 74 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3401, Бразилия – 979, Мексика – 897, Германия – 886, Великобритания – 744. Беларусь – на 77 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 179196 случаев заражения коронавирусом и 1349 смертей.