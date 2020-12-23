В мире число заражений коронавирусом превысило 78,36 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 78366708 (+648554 за сутки) по данным Worldometer на 9:15 23 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1724050 (+15039) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 21513692 (+97946) человека, из них 106385 (+114) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 55128966 (+535569) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 18684628 (+199080) случаями заражения, Индия – 10099308 (+23886), Бразилия – 7320020 (+55799), Россия – 2906503 (+28776) и Франция – 2490946 (+11795). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 199080, Бразилия – 55799, Великобритания – 36804, Россия – 28776, Индия – 23886. Беларусь (1858) – на 37 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 330824, Бразилия – 188285, Индия – 146746, Мексика – 118598 и Италия – 69842. Беларусь – на 74 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3376, Бразилия – 963, Германия – 944, Великобритания – 691, Италия – 628. Беларусь – на 71 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 177274 случая заражения коронавирусом и 1341 смерть.