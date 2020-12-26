В мире число заражений коронавирусом превысило 80,21 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 80218113 (+453783 за сутки) по данным Worldometer на 9:49 26 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1757855 (+7962) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 21979968 (+121634) человек, из них 105760 (-512) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 56480290 (+324187) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 19210166 (+98840) случаями заражения, Индия – 10169818 (+22350), Бразилия – 7448560 (+22967), Россия – 2992706 (+29018) и Франция – 2547771 (+20262). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 98840, Великобритания – 32725, Россия – 29018, Бразилия – 22967, Индия – 22350. Беларусь (1893) – на 35 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 338263, Бразилия – 190515, Индия – 147379, Мексика – 121172 и Италия – 71359. Беларусь – на 75 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1197, Мексика – 861, Великобритания – 570, Россия – 563, Бразилия – 483. Беларусь – на 65 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 183006 случаев заражения коронавирусом и 1367 смертей.