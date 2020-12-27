Глава ВОЗ: Коронавирус - это не последняя пандемия

Нынешняя пандемия коронавируса не станет последней, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"История учит нас о том, что это не последняя пандемия и что эпидемии - это часть жизни", - заявил Гебрейесус в субботу, 26 декабря.

По словам главы ВОЗ, увеличение инвестиций в системы здравоохранения, которое будет осуществляться при поддержке правительства и общества, поспособствует тому, что "наши дети и их дети унаследуют более надежный и устойчивый мир".

За прошедшие 12 месяцев коронавирус "поставил мир с ног на голову" и принес "далекоидущие последствия" для общества и экономики, подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, передает DW.

Гебрейесус напомнил, что о возможности пандемии предупреждали за годы до нее. "Мы должны вынести урок из произошедшего", - призвал генеральный директор ВОЗ. Он отметил, что странам необходимо лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям, и это касается не только сектора здравоохранения, но и общества и правительств в целом.