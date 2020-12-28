В мире число заражений коронавирусом превысило 81,14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 81145397 (+375340 за сутки) по данным Worldometer на 9:04 28 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1771982 (+6110) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 22079223 (+43377) человека, из них 105364 (-158) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 57294192 (+325853) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 19573847 (+127740) случаями заражения, Индия – 10208725 (+20333), Бразилия – 7484285 (+18479), Россия – 3050248 (+28284) и Франция – 2559686 (+8822). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 127740, Великобритания – 30501, Россия – 28284, Индия – 20333, Бразилия – 18479. Беларусь (1825) – на 28 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 341138, Бразилия – 191146, Индия – 147940, Мексика – 122026 и Италия – 71925. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1215, Россия – 552, Германия – 345, Бразилия – 331, Великобритания – 316. Беларусь – на 65 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 186747 случаев заражения коронавирусом и 1385 смертей.