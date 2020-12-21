Израиль приостановил полеты в Британию, Данию и ЮАР из-за нового типа коронавируса

Израиль и Аргентина пополнили список стран, приостановивших авиасообщение с Великобританией, Данией и ЮАР в связи с обнаружением в них нового штамма коронавируса.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить проникновения нового типа коронавируса в Израиль. Мы закрыли небо для всех рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР. Это страны, в которых обнаружили мутировавший коронавирус. При необходимости в список будут добавлены и другие страны», - сообщил в частности премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Граждан, которые вернутся из Великобритании, Дании и ЮАР, поместят на карантин в специально отведенных центрах, сообщила со ссылкой на решение израильских властей газета Haaretz. Прибывшим из других стран разрешат уйти на домашнюю самоизоляцию, передает РБК.

В Минздраве Великобритании сообщили об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот штамм вируса может быть на 70% заразнее.

Новую версию вируса уже обнаружили и в ряде других стран, в том числе в ЮАР, Дании, Италии, Нидерландах и Австралии. В то же время во Всемирной организации здравоохранения отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. Помимо этого, пока нет научных доказательств, что новый штамм иначе реагирует на вакцины.

На фоне новости о распространении в Великобритании нового штамма коронавируса уже более 20 стран приостановили авиасообщение с королевством.