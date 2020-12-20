В мире число заражений коронавирусом превысило 76,63 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 76635405 (+621554 за сутки) по данным Worldometer на 9:53 20 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1692075 (+10820) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 21184901 (+134463) человек, из них 106379 (-436) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 53758429 (+476271) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 18078009 (+189650) случаями заражения, Индия – 10031659 (+26834), Бразилия – 7213155 (+49243), Россия – 2819429 (+28209) и Франция – 2460555 (+17565). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 189650, Бразилия – 49243, Россия – 28209, Великобритания – 27052, Индия – 26834. Беларусь (1931) – на 40 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 323404, Бразилия – 186356, Индия – 145513, Мексика – 117249 и Италия – 68447. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2559, Мексика – 762, Бразилия – 669, Россия – 585, Италия – 553. Беларусь – на 68 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 171579 случаев заражения коронавирусом и 1316 смертей.