ГУВД Мингорисполкома: Баскетболистка Левченко на эмоциях преувеличивает ситуацию

Представитель ГУВД Мингорисполкома опроверг заявление баскетболистки Елены Левченко об условиях содержания арестованных в ЦИП на Окрестина.

Как сообщалось, баскетболистку осудили на 15 суток за участие в несанкционированной акции. Когда Елена вышла на свободу, она рассказала об условиях в камере: «не было горячей воды, не работал смыв в туалете, забрали матрасы и постельное белье – приходилось спать на холодных балках»

«На самом деле спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина. Для всех задержанных предусмотрено трехразовое питание, вода, туалет, постельные принадлежности, туалетная бумага, мыло», - заявил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, которого цитирует «Комсомольская правда в Беларуси».

«Скорее всего, спортсменка была на эмоциях и могла это сказать, так как для нее эти условия действительно являются непривычными. Проверки там осуществляются регулярно: их целью является в том числе изучение условий содержания доставляемых в специальные учреждения милиции задержанных», - добавил Лашкевич.