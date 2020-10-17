Последнее обновление: 17.10.2020 13:42

ГУВД Мингорисполкома: Баскетболистка Левченко на эмоциях преувеличивает ситуацию

Представитель ГУВД Мингорисполкома опроверг заявление баскетболистки Елены Левченко об условиях содержания арестованных в ЦИП на Окрестина.

Как сообщалось, баскетболистку осудили на 15 суток за участие в несанкционированной акции. Когда Елена вышла на свободу, она рассказала об условиях в камере: «не было горячей воды, не работал смыв в туалете, забрали матрасы и постельное белье – приходилось спать на холодных балках»

«На самом деле спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина. Для всех задержанных предусмотрено трехразовое питание, вода, туалет, постельные принадлежности, туалетная бумага, мыло», - заявил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, которого цитирует «Комсомольская правда в Беларуси».

«Скорее всего, спортсменка была на эмоциях и могла это сказать, так как для нее эти условия действительно являются непривычными. Проверки там осуществляются регулярно: их целью является в том числе изучение условий содержания доставляемых в специальные учреждения милиции задержанных», - добавил Лашкевич.

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