Глава ГУБОПиК назвал протестующих уличными бандитами и фашистами

На улице остались только уличные бандиты, наиболее радикальная часть, подпитали их деньгами, где-то наркотиками и алкоголем.

Такое заявление сделал в эфире зомбоящика глава ГУБОПиКа Николай Карпенков.

В эфире также прозвучало заявление, что уже задержано «порядка шести сотен координаторов, организаторов и активных участников несанкционированных митингов», возбуждено около 30 уголовных дел, передает tut.by.

«Осталась наиболее радикальная, консолидированная часть. После мягкого проникновения во дворы, чаепития, обсуждения, развешивания флагов, увидели, кто способен на поступок, консолидировались, подпитали как всегда денежными средствами, где-то наркотиками, где-то алкоголем. И они уже выходят на митинги вооруженные. Ножи, заточки, подготовленные металлические пруты и дубинки, и флагштоки, такие металлические трубы, которыми, как шестом металлическим, если по голове, то и убить можно. И хорошие сформированные команды боевичков», - заявил Карпенков.

Он рассказал сказку о задержанной недавно группе: «Тренер, бело-красно-белый, проникшийся этими всеми идеями цветной революции, что надо менять вот через такой радикальный путь, привел с собой восемь бойцов, которые должны были себя проявить, нападать на милиционеров, на ОМОН».

Все они, по словам Карпенкова, задержаны и дают признательные показания, «наперебой рассказывают, как они готовились бороться с органами внутренних дел».

Есть и другие, которых глава ГУБОПиК назвал «более креативными бандитами», которые проходили в органах внутренних дел «по линии экономики». (ред. – очередная история о крысе в ведре)

«Незаконными способами привезли в Беларусь сильнодействующие отравляющие вещества. По ним возбуждались уголовные дела. Чтобы ему не отвечать по закону, они пытались использовать отравляющие вещества и против ОМОНа, и против внутренних войск. У него была целая бригада высотников, они планировали распылись сильнодействующее вещество, которое и взрывоопасно, и опасно при вдыхании. Радикализированные эти вот экстремисты», — заявил Карпенков.

Она также упомянул «бандитов с пистолетами», которые «захватывали транспортные средства, чтобы потом развернуться, таранить боевые порядки ОМОНа, чтобы были большие жертвы, чтобы было много крови в этой ситуации». Затем, якобы, ответственность за это предполагалось возложить на милицию.

«Сейчас на улице остались только те, кто по-хорошему никогда не поймет. Это уличные бандиты, которые сейчас перекрасились и хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которыми обещает Тихановская щедро всех наделить. Они хотят заработать деньги», - повторил он уже ранее озвученный в эфире фейк.

Карпенков заявил, что видел много протестов, но «таких аморальных, циничных лиц я никогда не встречал».

Он также рассказал про угрозы семьям сотрудников, руководству страны, «нормальным журналистам», «нормальным спортсменам».

«[Нам говорят] Мы идет резать ваши семьи, мы будем вас сжигать. Пишут женам: «Мы сделаем с твоими детьми такой сюрприз, ты будешь всю жизнь помнить». Такого уродства еще не было никогда. Мы их знаем всех. Для каждого придет время, когда надо будет его задержать и все это предъявить. Они сядут на большие сроки», - продолжил глава ГУБОПиКа.

Карпенков заверил, что к любому, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника милиции, будет применено огнестрельное оружие.

«Солдаты цветной революции, змагары… По-настоящему настоящих мужиков, которые любят свою Родину, их там нет! — уверен глава ГУБОПиК. — Лучшее сравнение — организованные преступные группы по принципу 90-ых готов. Одни стоят перекрывают движение боевики. Рядом — их прикрывает молодежь. Как только выходишь их задерживать, боевики растворяются. Кричащие женщины, сумасшедшие абсолютно, корреспонденты… И снимают, что происходит. Выставляют, получается, сотрудников органов внутренних дел, которых деблокируют дорогу, чтобы люди могли проехать домой, на работу, пожарная машина, скорая помощь к кому-то едет. Они стоят блокируют дорогу, они злорадствуют, они показывают коллапс».

При этом, добавил он, сотрудники рискуют получить травмы, так как протестующие готовят для нападения плитку, камни, бутылки, «на голову летят заранее подготовленные кирпичи».

«Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применять оружие, чтобы защитить правопорядок, простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели этой вакханалии… Не дадим им разрушить страну».

Карпенков заверил, что оружие будут применять гуманно, «в том числе и огнестрельное».

«И самых опасных острокопытных мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает. Ведется наблюдение, идентификация лиц. Многие лица уже себя проявили на баррикадах 9 числа. Идет процесс на изъятие их из толпы», - пояснил он.

«Это вы фашисты, а не мы фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли», — пригрозил Карпенков.